Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Doğu Anadolu'da 5 il için salıya kadar zirai don uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'daki 5 il için zirai don uyarısı yaptı. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da bu akşam 22.00'den itibaren beklenen donun 10.11.2026 Salı 10.00'a kadar süreceği, çiftçilerin önlem alması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için kritik bir zirai don uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi riskler oluşabileceği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan genelinde 07.11.2026 Cumartesi (bu akşam) saat 22.00'den itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don olayının beklendiği duyuruldu.

Tehlike salı gününe kadar sürecek

Yayımlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, don tehlikesinin 10.11.2026 Salı günü saat 10.00'a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıcaklıkların ani düşüş göstereceğine dikkat çekti.

Çiftçilere "acil tedbir" çağrısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, zirai donun neden olabileceği olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı. Üreticilerin ürün kayıpları yaşamamaları için yağmurlama sulama, yüzey örtüleri ve seralarda ısıtma gibi gerekli tüm koruyucu önlemleri almaları ve meteorolojik raporları yakından takip etmeleri önemle vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş14

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın36

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik

Hayatının baharındaki Ayşe kurtarılamadı, 3 kişi yaşam savaşı veriyor
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi