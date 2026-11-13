Mersin Mut'ta zeytin alım merkezleri ve elek tesisleri denetlendi

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Mersin'in Mut ilçesinde, zeytin hasat sezonunda faaliyet gösteren alım merkezleri ve elek tesisleri, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve piyasada adil ticaret koşullarının sağlanması amacıyla denetlendi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ile Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zeytin alım merkezlerinde ortak denetim gerçekleştirdi. Zeytin hasat sezonu kapsamında yapılan denetimlerde, üreticilerin ürünlerinin alım ve değerlendirme süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi hedeflendi. Ekipler, zeytin alım merkezlerinde bulunan elek ve boylama tesislerini yerinde inceledi.

Denetimlerde eleklerin standartlara uygunluğu, kullanılan tartı aletlerinin doğruluğu, fiyat etiketleri ve ilgili yasal mevzuata uygunluk kriterleri kontrol edildi.

Yetkililer, zeytin hasat sezonu boyunca üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasanın düzenli işlemesi ve adil ticaret koşullarının sağlanmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı