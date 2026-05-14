Sarıgöl'de bağlar dolu yağışıyla beyaza büründü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran dolu yağışı bazı mahallelerde etkili oldu. Kısa süreli yağış üreticileri tedirgin ederken, bölgede gök gürültülü hava etkisini sürdürdü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde öğleden sonra başlayan ani dolu yağışı, bazı mahallelerde etkili oldu. Özellikle Doğuşlar Mahallesi, Emcelli Mahallesi'nin alt kesimleri ile Afşar Mahallesi'nde görülen dolu yağışı, kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran dolu nedeniyle tarım arazileri ve üzüm bağlarında zarar oluşabileceği endişesi yaşayan çiftçiler büyük tedirginlik yaşadı. Kısa süre etkili olan yağış sonrası bölgede hava kapalı kalırken, gök gürültüsünün devam ettiği öğrenildi.

Üreticiler, özellikle bağ alanlarında oluşabilecek zarar riskine karşı gelişmeleri yakından takip ederken, vatandaşlar da ani hava değişimi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteorolojik hareketliliğin sürdüğü bölgede, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olması istendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı