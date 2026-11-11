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Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü kayısı üreticilerini sonbahar mücadelesinde uyardı

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Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü kayısı üreticilerini sonbahar mücadelesinde uyardı
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Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kayısı üreticilerine hastalıklara karşı sonbahar mücadelesi çağrısı yaptı. Hastalıklı dalların budanması, aletlerin dezenfekte edilmesi ve yaprakların yüzde 75-80'i dökülünce ilaçlama yapılması önerildi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kayısı üreticilerini ağaçlarda verim kaybına yol açan hastalıklara karşı sonbahar mücadelesi konusunda uyardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısıda yaprak delen (çil), bakteriyel kanser ve zamklanma hastalıklarına karşı koruyucu mücadele yapılmasının önemine dikkat çekildi. Söz konusu hastalıkların yaprak, meyve ve genç dallarda zarara neden olduğu, özellikle dal kurumaları ve kanserli yaralar nedeniyle ciddi verim kayıplarının yaşanabildiği belirtildi.

Mücadele kapsamında hastalıklı dalların budanarak bahçeden uzaklaştırılması, budama aletlerinin dezenfekte edilmesi ve sonbaharda yaprakların yüzde 75-80'inin dökülmesinin ardından ilaçlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle sürgün ve dal yanıklığı görülen bahçelerde yüzde 3'lük bordo bulamacı kullanılması önerildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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