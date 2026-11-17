Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde sıcak asfaltla kaplanan yol uzunluğu bin kilometreye ulaştı. Kıranşeyh-Gazelyakup köyleri arasındaki yolun açılışında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, il genelindeki kırsal yol ağı ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Kütahya'da toplam 6 bin 28 kilometrelik köy yolu ağı bulunduğunu belirten Vali Işın, 2005 yılından bu yana 1000 kilometre sıcak asfalt, 1483 kilometre sathi kaplama, 56 kilometre beton yol, 1051 kilometre stabilize yol ve 5 kilometre kilit taşı çalışması yapıldığını söyledi.

Kütahya'nın 546 köyünün ana ulaşım yollarının sıcak asfalt veya sathi kaplamayla buluşturulduğunu ifade eden Işın, bundan sonraki hedeflerinin sathi kaplama yolları sıcak asfalta dönüştürmek, köyler arası bağlantıları ve arazi yollarını iyileştirmek olduğunu kaydetti.

2026 yılında 71,92 kilometre sıcak asfalt, 23,50 kilometre sathi kaplama ve 55,60 kilometre yol onarım ve genişletme çalışması gerçekleştirildiğini aktaran Işın, toplam 151,02 kilometrelik yol çalışmasının tamamlandığını bildirdi. Aynı yıl 115 bin metrekare kilit taşı uygulaması yapıldığını da belirten Işın, 2024-2026 döneminde ise 179,14 kilometre sıcak asfalt, 78,05 kilometre sathi kaplama ve 172,7 kilometre yol genişletme, onarım ve altyapı çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yapılan yatırımların kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştıracağını ve vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini hızlandıracağını vurgulayan Vali Işın, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek yatırımların Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı