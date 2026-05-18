Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Elazığ'da hayvan sevkiyatı sıkı denetime alındı.

Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve hayvansal üretimde izlenebilirliğin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Gülüşgür Jandarma Karakolu uygulama noktasında emniyet güçleriyle koordineli şekilde yol kontrol ve denetimleri gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalarda hayvan sevklerine ait belgeler, kulak küpeleri ve veteriner sağlık raporları titizlikle inceleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı