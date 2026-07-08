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Narenciyede zararlılara karşı faydalı böcek seferberliği

Narenciyede zararlılara karşı faydalı böcek seferberliği
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Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinde zararlılarla biyolojik mücadele kapsamında faydalı böcek salınımı yapılıyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedefleyen uygulamayla hem doğanın korunması hem de ihracatta ilaç kalıntısının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinde zararlılarla biyolojik mücadele kapsamında faydalı böcek salınımı sürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedefleyen uygulamayla hem doğanın korunması hem de ihracata yönelik üretimde ilaç kalıntısının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Biyotop Projesi kapsamında biyolojik mücadeleden faydalanan bahçelerde üreticileri bilgilendirirken, turunçgil unlu biti zararlısına karşı parazitoit böceği salımı gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Bucak yolu üzerindeki 65 dönümlük narenciye bahçesinde gerçekleştirilen uygulamada faydalı böcekler ağaçlara bırakıldı. Üreticilere biyolojik mücadelenin önemi ve uygulama süreci hakkında da bilgi verildi.

Üretici Cengiz Selekoğlu, yaklaşık 67 dönümlük erkenci göbekli portakal bahçesinde üretim yaptığını belirterek, "Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Biyotop Projesi kapsamında bahçemizde ilaçsız mücadele uygulanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte turunçgil unlu biti çoğalıyor. Geçmiş yıllarda bu zararlıya karşı sürekli kimyasal ilaç kullanıyorduk. Avrupa Birliği ülkeleri ürünlerde ilaç kalıntısı tespit edildiğinde kabul etmiyor. Bu nedenle biyolojik mücadele ile doğal yöntemlerle üretim yapmak hem ihracat hem de insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede ise biyolojik mücadelenin zararlıları doğadaki faydalı organizmalarla baskı altına alarak doğal dengenin korunmasını sağlayan sürdürülebilir bir yöntem olduğu belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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