Haberler

Kozaklı'da dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu

Kozaklı'da dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı, buğday ve arpa başta olmak üzere tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Çiftçiler mağduriyet yaşarken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde şiddetli sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde büyük zarara neden oldu. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kozaklı ilçesine bağlı bazı köylerde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı, özellikle buğday, arpa, ekili arazilerde zarara yol açtı. Dolu tanelerinin ürünlere zarar vermesi nedeniyle çiftçiler büyük mağduriyet yaşarken, bazı tarlalarda verim kaybının yüksek olduğu belirtildi.

Yağışın ardından tarlalarını kontrol eden üreticiler, bir yıllık emeklerinin birkaç dakika süren dolu yağışıyla zarar gördüğünü ifade etti. Çiftçiler, yetkililerden hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve gerekli desteklerin sağlanmasını talep etti. Benzer şekilde dolu ve sağanak yağışların birçok bölgede tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açtığı bildiriliyor.

Tarımın bölge ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten üreticiler, özellikle hasat dönemine yaklaşan ürünlerde oluşan zararın kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Yetkililerin sahada incelemelerde bulunarak zarar gören alanları belirlemesi bekleniyor.

İlçede etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından tarım arazilerindeki hasarın boyutunun yapılacak resmi incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Şehir gece uyumadı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sinop'ta misafirlikte ölüm şoku! 56 yaşındaki hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, geri dönmedi
Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti
İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi

İnfaz dalgası sürüyor! Protestoların ardından kalemlerini kırdılar
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...