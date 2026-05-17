25 yaş üstü gulet ve günübirlik teknelere hurda teşviği talebi

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Koster Teşviki'nin gulet ve günübirlik gezi teknelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin turizm kentlerine katma değer sağlayacağını belirtti.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Koster Teşviki" olarak bilinen uygulamanın gulet ve günübirlik gezi teknelerini de kapsayacak şekilde esnetilmesinin turizm kentlerine katma değer sağlayabileceğini söyledi.

Günübirlik teknelerin aynı balıkçı ve armatörlere sunulan devlet teşviğinden yararlanması gerektiğini söyleyen Ünlü, hem deniz turizm, hem yat turizmi için, hemde can ve mal emniyeti için bu konunun önemli olduğuna işaret etti.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü,devletin deniz turizmi ve ticaret filosunun gençleşmesi adına hayata geçirdiği mevcut destek mekanizmaları bulunduğunu belirterek ekonomik ömrünü tamamlamış Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılıp yerlerine yenilerinin inşa edilmesinin desteklendiğini hatırlattı. Güncel düzenlemelere göre, hurdaya verilecek gemiler için tonaj sınırlarının genişletildiğini ve teşvik ödemelerinin hurda bedelinin 1.5 katına, hibrit veya çevreci enerji sistemleri kullanılması halinde 2.5 katına kadar çıkarıldığını belirten Ünlü," Bu yönetmelik, mevcut haliyle daha çok ticaret gemileri ve kosterleri kapsamaktadır. Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda bu yönetmeliğin veya benzeri bir ÖTV/vergi muafiyeti programının gulet ve günübirlik gezi teknelerini de kapsayacak şekilde esnetilmesi, doğrudan Antalya gibi turizm merkezlerine katma değer sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

