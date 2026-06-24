Köşk'te pamuk tarlalarına zararlı takibi için monitör tuzak kuruldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde pamukta entegre mücadele çalışmaları kapsamında seçilen üretim alanlarına monitör tuzaklar kurulurken, zararlıların tespiti ve takip edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarla üreticilere destek verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde pamuk üretim alanlarında zararlı organizmaların takibi amacıyla monitör tuzak kurulum çalışmaları gerçekleştirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Birimi'nde görevli uzman ziraat mühendisleri tarafından, Pamukta Entegre Mücadele Projesi kapsamında ilçedeki pamuk ekili alanlarda örnekleme yöntemiyle belirlenen tarlalarda incelemeler yapıldı. Teknik talimatlara uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, pamuk zararlılarının tespiti, izlenmesi ve zarar eşiklerinin takip edilebilmesi amacıyla monitör tuzaklar kurularak aktif hale getirildi.

Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'den yapılan açıklamada "Ülkemiz ve yöremiz için stratejik bir öneme sahip pamuk bitkisinin üretiminde üreticimizin yanında ve her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bereketli, kaliteli ve bol kazançlı bir sezon dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı