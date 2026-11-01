Kilis Musabeyli'de 6 kilometrelik köy yolu için sıcak asfalt çalışması sürüyor

Kilis Musabeyli'de 6 kilometrelik köy yolu için sıcak asfalt çalışması sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması sürüyor. Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışma, İl Özel İdaresinin 2026 yatırım programında yer alıyor.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması sürüyor.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Kilis Valiliği koordinasyonunda yürütülen köy yolu çalışmaları kapsamında Hüseyinoğlu ile Gövceli köyleri arasında 6 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışması devam ediyor.
Kilis İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında sürdürülen çalışmalarla köy yollarının ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı