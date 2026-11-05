KBÜ konferansında Karabük'ün hidrojen üretim potansiyeli ilk 10 arasında gösterildi

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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen konferansta, Karabük sanayisinin hidrojen enerjisine geçiş stratejisi ve ağır sanayide yeşil dönüşüm konusu ele alındı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen konferansta, ağır sanayide karbon salımının azaltılması, yeşil hidrojen kullanımı ve demir-çelik sektörünün dönüşüm süreci değerlendirildi.

KBÜ Kürsü etkinlikleri kapsamında Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Karabük Sanayisi İçin Hidrojen Enerjisine Geçiş Stratejisi" başlıklı konferansta, demir-çelik başta olmak üzere ağır sanayide karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kaynaklarının kullanımı değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, enerjinin sanayinin temel girdilerinden biri olduğunu ve üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Geçmişte enerji maliyeti ve kaynağının ön planda tutulduğunu aktaran Sun, günümüzde çevrenin korunmasının da önemli hale geldiğini, yeşil dönüşüm sürecinde hidrojen enerjisinin öne çıktığını ifade etti.

Konferans, Ontario Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Hydrogenix Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Arslan'ın sunumlarıyla devam etti. Dinçer, küresel enerji dönüşümünde hidrojenin öneminin arttığını belirterek, hidrojen üretiminde çevresel kazanım sağlanabilmesi için üretim kaynaklarının ve karbon salımının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Yeşil hidrojen üretiminde kilogram başına karbondioksit salımının 2 kilogramın altında olması gerektiğini kaydeden Dinçer, Türkiye'nin 81 ilindeki yenilenebilir enerji, biyokütle ve atık potansiyelini değerlendirdikleri "hidrojen çiftliği konsepti" çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Dinçer, Karabük'ün hidrojen üretim potansiyeli en yüksek 10 şehir arasında yer aldığını bildirdi. Hidrojen enerjisine geçiş için 8 basamaklı stratejik çerçeve sunan Dinçer, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde üniversitelere önemli görevler düştüğünü, bilimsel araştırmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesi için güçlü altyapı ve sürdürülebilir finansman gerektiğini dile getirdi.

Programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan, akademik ve idari personel, sanayi sektörü temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı