Düzce'de yem bitkileri ekili alanlar denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yem bitkileri ekili alanlarında kontroller gerçekleştirildi.

Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeller tarafından ilçede yetiştirilen yem bitkileri ekili alanlarında arazi kontrolleri yapılıyor. Yapılan incelemelerde, parseller üzerinde ekili yem bitkilerinin durumu yerinde kontrol edilerek Çiftçi Kayıt Sistemi ve destekleme başvurularına esas bilgilerin doğruluğu değerlendirildi. Çalışmalar kapsamında ekilişlerin kayıtlarla uyumu incelenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan yem bitkileri desteklemelerinin doğru ve etkin şekilde uygulanmasına yönelik kontroller yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı