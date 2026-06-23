Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Karakaya Barajı'nda su tahliyesi tamamlandı.

Türkiye'nin enerji üretimi açısından ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı'nda su tahliyesi günlerce sürmüş, görsel bir şölen oluşturmuştu. Bu güzel şöleni yerinde izlemek isteyen binlerce kişi barajı ziyaret etmişti. Diyarbakır, Elazığ ve Malatya illerinin kesişim noktasında bulunan Karakaya Barajı'nda 7 yılın ardından yapılan su tahliyesi, güzel görüntülere sahne olmuştu. Geçtiğimiz aylarda baraj gölü seviyesindeki artıştan dolayı su tahliyesi, su seviyesinin normal sınırlara ulaşması ile birlikte tamamlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı