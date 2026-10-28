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Karabük'te KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu, Vali Çağatay başkanlığında toplandı

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Karabük'te KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu, Vali Çağatay başkanlığında toplandı
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Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında toplanan KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu, 2026 yılı yatırımlarını ve köylerin altyapı ihtiyaçlarını değerlendirdi. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve amirler katıldı; Çağatay, yatırımların yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

2026 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve köylerin altyapı ihtiyaçlarına yönelik planlamaların ele alınması amacıyla KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, komisyonun üyesi kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar değerlendirilerek köylerin öncelikli altyapı ihtiyaçları ele alındı. Yürütülen çalışmaların mevcut durumu, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yatırım önceliklerinin belirlenmesi ve hizmetlerin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılmasına yönelik konular görüşüldü.

Vali Oktay Çağatay, KÖYDES çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımların köylerin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmaların ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, köylerin altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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