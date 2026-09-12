Haberler

Kaptaş’a ATM hizmeti kazandırıldı

Kaptaş’a ATM hizmeti kazandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş bölgesinde, vatandaşların uzun süredir ihtiyaç duyduğu ATM hizmete girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş bölgesinde, vatandaşların uzun süredir ihtiyaç duyduğu ATM hizmete girdi.

Bölge sakinlerinin bankacılık işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla Kaptaş'a kazandırılan ATM, vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

ATM'nin bölgeye kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan Kaptaş Muhtarı Ekrem Akman'a teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada, "Uzun zamandır ihtiyaç duyulan ATM'miz Kaptaş'ımıza kazandırıldı. Bu hizmetin bölgemize gelmesinde emeği ve katkısı bulunan Muhtarımız Ekrem Akman'a teşekkür ediyoruz. Kaptaş'ımıza ve tüm bölge halkımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Yıldız isimden veda!
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal 'haftalık tatil' kararı

Yargıtay'dan emsal 'haftalık tatil' kararı
Fenomen Semih Varol canlı yayında sınırı aştı! Türk polisine küfür etti

Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti
Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber