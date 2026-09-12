Kaptaş’a ATM hizmeti kazandırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş bölgesinde, vatandaşların uzun süredir ihtiyaç duyduğu ATM hizmete girdi.

Bölge sakinlerinin bankacılık işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla Kaptaş'a kazandırılan ATM, vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

ATM'nin bölgeye kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan Kaptaş Muhtarı Ekrem Akman'a teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada, "Uzun zamandır ihtiyaç duyulan ATM'miz Kaptaş'ımıza kazandırıldı. Bu hizmetin bölgemize gelmesinde emeği ve katkısı bulunan Muhtarımız Ekrem Akman'a teşekkür ediyoruz. Kaptaş'ımıza ve tüm bölge halkımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı