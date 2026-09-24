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İnebolu'da kestane hasadı başladı, kilogramı 400 liradan satılıyor

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İnebolu'da kestane hasadı başladı, kilogramı 400 liradan satılıyor
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestane hasadı başladı ve semt pazarında kilogramı 400 liradan satışa sunuldu. Üreticiler, gal arısı sebebiyle kestane rekoltesinde düşüş yaşandığını söyledi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yetişen kestaneler ağaçlardan toplanmaya başlandı. İlçede kuruşan kurulan halk pazarında satışa sunulan kestanenin kilogramı 400 liraya satışa sunuldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşların önemli bir geçim kaynağı olan kestaneler hasat edilmeye başlandı. İlçedeki semt pazarında satılmaya başlayan kestanenin kilogramı 400 liradan alıcı buldu.

Üreticiler, gal arısı sebebiyle kestane rekoltesinde düşüş yaşandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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