İkizdere Barajı Haziran'da umut verdi

Geçtiğimiz yıllardaki kuraklık nedeniyle Haziran ayında kuruma noktasına gelen Aydın'ın Efeler ilçesindeki İkizdere Barajı, bu yıl etkili olan yağışlarla yüzde 48,4 doluluk oranına ulaştı.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları, yıl içinde etkili olan son yağışlarla birlikte artış gösterirken, Efeler ilçesindeki 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı da bereketlendi. Geçtiğimiz yıllarda etkili olan kuraklık sebebiyle Haziran ayında kuruma noktasına gelen İkizdere Barajı'nın bu yıl dolu olması vatandaşları sevindirdi. Aydın ve çevre yerleşim yerlerinin içme suyunun karşılandığı İkizdere Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi adeta can suyu olurken, Haziran ayı verilerine göre barajın doluluk oranı yüzde 48,4 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı