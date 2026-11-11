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Hatay Valisi Masatlı COP31'de deprem sonrası kaynak verimliliği çalışmalarını anlattı

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Hatay Valisi Masatlı COP31'de deprem sonrası kaynak verimliliği çalışmalarını anlattı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, COP31 panelinde deprem sonrası yeniden yapılanmada kaynak verimliliği çalışmalarını anlattı. Masatlı, 19 atıl hammadde sahasının geçici süreyle devreye alındığını ve geri dönüştürülmüş malzemelerle 30 bağımsız bölüm inşa edildiğini belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, COP31 kapsamında düzenlenen "Afet Sonrası Yeniden Yapılanmada Kaynak Verimliliği: Atık Üretmeyen Döngüsel Şehirlere Doğru" paneline katılarak deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Hatay'da yürütülen çevre ve kaynak verimliliği çalışmalarını anlattı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paovic'in moderatörlüğündeki panelde konuşan Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarında doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillerin gözetilmesine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Masatlı, "İnşaat Hammaddesi Arzını Artırmak ve Fiyat Regülasyonu Projesi" kapsamında kamunun atıl durumdaki 19 hammadde üretim sahasının geçici süreyle devreye alındığını belirtti. Mevcut sahaların değerlendirilmesiyle hammadde arzının artırılması, yapım maliyetlerinin düşürülmesi ve yeniden inşa çalışmalarının hızlandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

"Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi" kapsamında ise Japonya, UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Altınözü Enek sahasında yürütülen çalışmaların ele alındığı belirtildi. Enkazdan geri kazanılan malzemelerin değerlendirilerek yeniden üretime kazandırıldığı, geri dönüştürülmüş agregaların yeşil çimento üretiminde kullanıldığı aktarıldı.

Masatlı; iş birliğiyle geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 30 bağımsız bölüm inşa edildiğini belirterek Hatay'da yeniden yapılanma sürecinde kaynak verimliliği ve Sıfır Atık yaklaşımının esas alındığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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