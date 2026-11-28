Hatay'da hasadında bereket yaşanan ve verimin geçtiğimiz yıla oranla 2 kat arttığı zeytinde mahsullerini yağa çevirmek isteyen üreticiler fabrikalarda yoğunluk oluşturuyorlar. Yüzlerce torba zeytinin yağa dönüşmeyi beklediği fabrikalarda mesai gece saatlerine kadar devam ederken zeytinyağı litre fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor.

Kurak geçen 2025 yılının ardından 2026 yılında etkili olan yağış, Hatay'da tarımsal faaliyetlerde verimi arttırdı. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışla birlikte zeytinde verim, geçtiğimiz yıla oranla 2 kata yakın arttı. Hassa ilçesinde zeytin hasadı yapan üreticiler, zeytinlerini çektirerek yağa dönüştürmek için fabrikalarda yoğunluk oluşturuyorlar. Yoğunluk oluşan fabrikalarda gece saatlerine kadar mesai devam ederken, yüzlerce torba zeytin yağa dönüşmeyi bekliyor. Küreci Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikası işletmecisi Hidayet Solak; zeytinde verimin geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüze yakın arttığını belirterek zeytinyağının litre fiyatının 200 TL olduğunu söyledi.

"Geçtiğimiz yıl zeytinyağının fiyatı 300 TL'ydi, bu yıl 200 TL'ye biz satışını yapıyoruz"

Zeytinin salamuralık olarak bu yıl çok fazla tercih edilmediğini ve bu nedenle yağlık zeytine ilginin arttığını belirten Solak, "Geçtiğimiz yıl zeytinde istenilen verim alınamamıştı. Bu yıl yağışlar bereketli gitti ve geçen yıla oranla bu yıl verim yüzde, yüzün üzerinde arttı. Geçtiğimiz yıl zeytinyağının fiyatı 300 TL'ydi, bu yıl 200 TL'ye biz satışını yapıyoruz. Geçen yıla oranla fiyat bayağı düştü. Şuan zeytin yeşil olarak salamuralık satılmadı, fiyatlar düşüktü. Salamura zeytin çok satılmayınca vatandaşlar ürününü yağlık yaptı. Ağaçlarda zeytinin çok sık olduğu için yağ verimi az. Yağ verim oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiyor" dedi.

Zeytinde verimin geçtiğimiz yıla oranla 2 kat arttığını söyleyen Mustafa Pat, "Depremde Konya'ya yerleşmiştim, zeytin hasadına geldim. Salamura bu yıl çok yapamadım, geç geldim. Bu sene zeytinin veriminden çok memnunum. Bu yıl her yıla göre verim 2 kat arttı. Rabbim olmayanlara da versin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı