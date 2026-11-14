Hatay'da 9 kadının kooperatifi COP31'de 10 bin metrekarelik sera projesini anlattı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde emekli İngilizce öğretmeni Ayşe Şimşek'in de aralarında bulunduğu 9 kadın tarafından kurulan kooperatif, 10 bin metrekarelik kesme çiçek serasında üretime başlamaya hazırlanırken, yağmur sularının tarımsal üretimde yeniden kullanılması için de proje geliştirdi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31'de, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri ve kadın çiftçilerin yaşadığı sorunlar da gündeme geliyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde 2024 yılında kurulan Yediveren Endemik Bitkiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucusu ve başkanı emekli İngilizce öğretmeni Ayşe Şimşek, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı aracılığıyla davet edildiği COP31'de, kooperatifin yürüttüğü tarımsal projeleri anlattı.

Emekli olduktan sonra köyüne dönüp kadın kooperatifi kurdu

Kamuda 24 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olduğunu belirten Ayşe Şimşek, doğaya ve tarımsal üretime duyduğu ilgi nedeniyle memleketine dönme kararı aldığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte 2024 yılında kadın kooperatifi kurduklarını anlatan Şimşek, "Emekli olduktan sonra köyüme geri dönüş kararı aldım. Arkadaşlarla beraber bir kadın kooperatifi kurduk. Öğretmenliğim döneminde Avrupa Birliği Erasmus projeleri hazırlıyordum. Bu deneyimimden yararlanarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) bir proje hazırlayıp sundum. Projemizi 2025 yılında sunduk, 2026 yılının Şubat ayında onaylandı. IPARD 7'nci çağrıda Hatay il birincisi olduk. Projemizin konusu kesme çiçek ve gül yetiştiriciliği. Şu anda 10 bin metrekarelik seramızı kurduk. Önümüzdeki hafta fidelerimizi toprakla buluşturacağız" dedi.

Yağmur sularını tarımsal üretimde değerlendirecekler

İklim değişikliğinin yağış rejimlerini etkilediğine dikkati çeken Şimşek, serada kullanılmak üzere yağmur hasadı projesi geliştirdiklerini belirterek, "İklim gerçekten değişiyor. Yağış rejimleri değişiyor. Artık ani ve şiddetli yağışlarla karşılaşıyoruz. Biz de bu yağmur sularını nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Hayata Destek Derneğinin 11 ili kapsayan yağmur hasadı proje çağrısına başvurduk ve projemiz kabul edildi. Seramızın oluklarından akan yağmur sularının boşa gitmesini önlemek istiyoruz. Yaklaşık 150 metreküp kapasiteli bir su deposu temin etmeyi planlıyoruz. Oluklarda biriken suyu depolayarak yeniden sisteme kazandıracağız. Topladığımız suyu tekrar toprağa ve seramızdaki üretimde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kudret narı üretimini 10 dönüme çıkarmayı hedefliyorlar

Kooperatif olarak bölgenin tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Şimşek, "Bölgemizin iklim ve toprak şartlarına uygun olan çörek otu üzerine çalışmalar yaptık. Ardından kudret narı yetiştiriciliğini denemek için bir demonstrasyon alanı oluşturduk. Bu yıl yaklaşık bir buçuk dönümlük alanda deneme yaptık ve başarılı olduk. Önümüzdeki yıl bu alanı 10 dönüme çıkarmayı planlıyoruz. Çünkü kudret narının bulunduğumuz coğrafyaya uyumu oldukça başarılı oldu. Şu anda 9 kadın ortağız. Amacımız kadın emeğini desteklemek ve bölgemizde kadın istihdamını artırmak. Kooperatifimizi de bu amaçla kurduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı