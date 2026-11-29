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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve süt üretiminde hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla 40 yetiştiriciye malzeme ve ekipman desteği verildi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce kabul edilen "Yüksekova İlçesi Hijyenik Sağım, Sağlıklı Süt Projesi" kapsamında temin edilen malzemeler, hak sahiplerine ulaştırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğündeki ekipler, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 40 üreticiye ekipmanlarını teslim etti.

Sağımı iyileştirilmesi ve işletmelerin teknik imkanlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği projeyle üretim kapasitesinin artırılarak hayvancılığın daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi ve ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı