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Bilinçsiz ilaçlama arılarımıza zarar veriyor

Bilinçsiz ilaçlama arılarımıza zarar veriyor
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Giresun'da arıcılar, fındık bahçelerinde kahverengi kokarcaya karşı bilinçsiz yapılan ilaçlamaların arı ölümlerine yol açtığını belirterek, üreticilerin eğitilmesi ve denetimlerin artırılmasını talep etti.

Giresun'da bazı arı yetiştiricileri, fındık bahçelerinde kahverengi kokarcaya karşı yapılan ilaçlamaların arı ölümlerine neden olduğunu ileri sürerek üreticilerin bilinçlendirilmesini ve denetimlerin artırılmasını istedi.

Giresun'un Sayca köyünde arıcılık yapan Ali Eren, fındık bahçelerinde yapılan ilaçlamaların arıları olumsuz etkilediğini iddia etti. Her yıl mayıs ayında ilaçlama dönemine karşı arılarını yaylalara çıkardığını belirten Eren, bu yıl temmuz ayında da kahverengi kokarcaya yönelik yapılan ilaçlamalar nedeniyle arılarının zarar gördüğünü öne sürdü.

Arıcılıkla geçimini sağladığını ve organik bal üretmeye özen gösterdiklerini ifade eden Eren, ilaçlamaların bilinçsiz şekilde yapılmasının hem arılara hem de doğaya zarar verdiğini ifade etti.

Tarım ilaçlarının uzmanların önerdiği dozlarda ve uygun zamanda uygulanması gerektiğini belirten Eren, "Üreticiler ilaçları bilinçli kullanmalı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahaya inerek üreticileri bilgilendirmesi gerekiyor. Rastgele ve yüksek dozda yapılan ilaçlamalar hem ürünlere hem de çevreye zarar verebilir. İlaçlamaların ardından kovanlarında arı ölümleri yaşadı. Kovanlarımızda ciddi kayıplar oluştu. Bu sadece ekonomik bir zarar değil, aynı zamanda milyonlarca canlının yok olması anlamına geliyor. Arılar doğadaki yaşamın devamı açısından büyük önem taşıyor. Yetkililerden sahada daha fazla eğitim ve denetim çalışması yapılmasını bekliyoruz. Üreticilerin bilinçlendirilmesi halinde hem arıcılığın hem de tarımsal üretimin zarar görmeden sürdürülür" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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