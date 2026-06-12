Gercüş'te bereketli hasat: Mercimek rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Batman'ın Gercüş ilçesinde kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlar, mercimek tarlalarında berekete dönüştü. Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden bölge çiftçisinin yüzü bu sene gülerken, hummalı hasat çalışması dron kameralarına yansıdı.

Gercüş ve köylerinde stratejik tarım ürünlerinin başında gelen mercimekte hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren ilçe çiftçisi, bu yıl toprakla buluşan bereketli yağışlar sayesinde altın yılını yaşıyor. Kış aylarındaki yoğun kar yağışı ve ilkbahardaki düzenli yağmurlar, mercimekte hem kaliteyi hem de verimi zirveye taşıdı.

Gercüş semalarından dron ile çekilen görüntüler, bölgedeki tarımsal hareketliliği gözler önüne serdi. Kaydedilen görüntülerde, traktörlerin tarlalarda çiftçilerle birlikte yoğun bir mesai harcadığı, biçilen mercimeklerin tarlalarda sıralandığı ve üreticilerin hummalı çalışması net bir şekilde görüldü. Dağların eteklerine kurulu ilçedeki yeşil ve sarının tonlarına bürünen tarlalar, tablo halini aldı. Çiftçilerden Vasfi Turgut, "Maşallah bu sene mercimekler çok geçen seneden kat kat daha fazla bu sene yüzümüz güldü. Şu an mercimek topluyoruz Allah verdi bizde topluyoruz. Bu sene yağışların iyi olmasıyla bereketli bir yıl olacak çiftçiler için inşallah" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı Yüce köy muhtarı Hüseyin Yılmaz ise "Bu sene yağışların iyi olması yüzümüzü güldürdü. Verim kalitesi bu sene iyidir" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı