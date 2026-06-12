Haberler

Gercüş'te bereketli hasat: Mercimek rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Gercüş'te bereketli hasat: Mercimek rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde kış ve bahar aylarındaki bol yağışlar, geçen yıl kuraklık çeken çiftçinin bu yıl yüzünü güldürdü. Mercimek hasadı hızla sürerken, dron görüntüleri tarlalardaki hummalı çalışmayı ve bereketi gözler önüne serdi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlar, mercimek tarlalarında berekete dönüştü. Geçen yıl kuraklıkla mücadele eden bölge çiftçisinin yüzü bu sene gülerken, hummalı hasat çalışması dron kameralarına yansıdı.

Gercüş ve köylerinde stratejik tarım ürünlerinin başında gelen mercimekte hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren ilçe çiftçisi, bu yıl toprakla buluşan bereketli yağışlar sayesinde altın yılını yaşıyor. Kış aylarındaki yoğun kar yağışı ve ilkbahardaki düzenli yağmurlar, mercimekte hem kaliteyi hem de verimi zirveye taşıdı.

Gercüş semalarından dron ile çekilen görüntüler, bölgedeki tarımsal hareketliliği gözler önüne serdi. Kaydedilen görüntülerde, traktörlerin tarlalarda çiftçilerle birlikte yoğun bir mesai harcadığı, biçilen mercimeklerin tarlalarda sıralandığı ve üreticilerin hummalı çalışması net bir şekilde görüldü. Dağların eteklerine kurulu ilçedeki yeşil ve sarının tonlarına bürünen tarlalar, tablo halini aldı. Çiftçilerden Vasfi Turgut, "Maşallah bu sene mercimekler çok geçen seneden kat kat daha fazla bu sene yüzümüz güldü. Şu an mercimek topluyoruz Allah verdi bizde topluyoruz. Bu sene yağışların iyi olmasıyla bereketli bir yıl olacak çiftçiler için inşallah" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı Yüce köy muhtarı Hüseyin Yılmaz ise "Bu sene yağışların iyi olması yüzümüzü güldürdü. Verim kalitesi bu sene iyidir" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasında patlama
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı