Haberler

Gaziantep Oğuzeli'nde turşuluk acur hasadı başladı, işçiler 1300 TL yevmiye alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Oğuzeli'nde turşuluk acur hasadı başladı, işçiler 1300 TL yevmiye alıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış hazırlığı için turşuluk acur hasadı başladı. Tarladan toplanan acurlar turşu fabrikaları ile kent merkezindeki Kalealtı bölgesine gönderiliyor, işçiler günlük 1300 TL yevmiye alıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde turşuluk acur hasadı başladı. İlçe kırsalındaki tarlalardan hasat edilen taze acurlar, kışın tüketilmek üzere turşu yapılıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış aylarına hazırlık çerçevesinde turşuluk acur hasadı başladı. Oğuzeli ilçesi kırsalındaki tarlalarda sabah erken saatlerde başlayan hasat mesaisi öğle saatlerinden sonra bitiyor. Acur hasadı yapan işçiler günlük yevmiye olarak bin 300 TL alıyor. İşçiler tarafından tarladan toplanan taze acurlar, çuvallara konduktan sonra Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikaları ile perakende satış için kent merkezinde kalealtı diye tabir edilen bölgeye gönderiliyor. Turşuluk acurun kilosu tarlada 20-30 lira arasında satılıyor.

"Gaziantep ve çevresindeki bölgenin acur tedarikinin büyük çoğunluğunu biz sağlamaya çalışıyoruz"

Oğuzeli ilçesinde turşuluk acur yetiştiriciliği yapan Ali Özarık, "Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde acur yetiştiriciliği yapıyoruz. Gaziantep ve çevresindeki bölgenin acur tedarikinin büyük çoğunluğunu biz sağlamaya çalışıyoruz. Hasat ettiğimiz acurları Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikaları ile perakende satış için kent merkezinde kalealtı diye tabir edilen bölgeye gönderiyoruz. Acur sezonu yılın 3-4 ayı olur, yani 12 ay sürmez. Sezonumuz 3 ay kadar sürüyor diğer 7 ayda ise yatıyoruz. Turşuluk acurun kilosunu biz 20-30 lira arasında satıyoruz" dedi.

Sabah erken saatte başlayan hasat öğle saatlerinden sonra bitiyor

Turşuluk acur hasadı yapan işçilerden Yaşar Arslan, "Acur hasadına sabah 6.00'da başlıyoruz ve öğleden sonra 14.00 gibi de işi bırakıyoruz. Yani toplam 8 saat çalışıyoruz. Bizimle beraber 20 kişi hasada katılarak bu işten ekmek yiyor. Yevmiye olarak nakliye ve yemek dahil bin 300 TL alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var