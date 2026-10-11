Gaziantep Oğuzeli'nde turşuluk acur hasadı başladı, işçiler 1300 TL yevmiye alıyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde turşuluk acur hasadı başladı. İlçe kırsalındaki tarlalardan hasat edilen taze acurlar, kışın tüketilmek üzere turşu yapılıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış aylarına hazırlık çerçevesinde turşuluk acur hasadı başladı. Oğuzeli ilçesi kırsalındaki tarlalarda sabah erken saatlerde başlayan hasat mesaisi öğle saatlerinden sonra bitiyor. Acur hasadı yapan işçiler günlük yevmiye olarak bin 300 TL alıyor. İşçiler tarafından tarladan toplanan taze acurlar, çuvallara konduktan sonra Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikaları ile perakende satış için kent merkezinde kalealtı diye tabir edilen bölgeye gönderiliyor. Turşuluk acurun kilosu tarlada 20-30 lira arasında satılıyor.

"Gaziantep ve çevresindeki bölgenin acur tedarikinin büyük çoğunluğunu biz sağlamaya çalışıyoruz"

Oğuzeli ilçesinde turşuluk acur yetiştiriciliği yapan Ali Özarık, "Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde acur yetiştiriciliği yapıyoruz. Gaziantep ve çevresindeki bölgenin acur tedarikinin büyük çoğunluğunu biz sağlamaya çalışıyoruz. Hasat ettiğimiz acurları Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikaları ile perakende satış için kent merkezinde kalealtı diye tabir edilen bölgeye gönderiyoruz. Acur sezonu yılın 3-4 ayı olur, yani 12 ay sürmez. Sezonumuz 3 ay kadar sürüyor diğer 7 ayda ise yatıyoruz. Turşuluk acurun kilosunu biz 20-30 lira arasında satıyoruz" dedi.

Sabah erken saatte başlayan hasat öğle saatlerinden sonra bitiyor

Turşuluk acur hasadı yapan işçilerden Yaşar Arslan, "Acur hasadına sabah 6.00'da başlıyoruz ve öğleden sonra 14.00 gibi de işi bırakıyoruz. Yani toplam 8 saat çalışıyoruz. Bizimle beraber 20 kişi hasada katılarak bu işten ekmek yiyor. Yevmiye olarak nakliye ve yemek dahil bin 300 TL alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı