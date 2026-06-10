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Çarşamba'da fındık üreticilerine 'kokarca' ve 'külleme' uyarısı

Çarşamba'da fındık üreticilerine 'kokarca' ve 'külleme' uyarısı
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Samsun Çarşamba'da artan sıcaklıklar ve nem, fındık bahçelerinde kahverengi kokarca zararlısı ve külleme hastalığını artırdı. Tarım Müdürlüğü çiftçilere SMS ile erken mücadele çağrısı yaptı.

Samsun'un Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte fındık bahçelerinde kahverengi kokarca zararlısı ile külleme hastalığının tırmanışa geçtiğini belirterek, üreticileri erken önlem konusunda uyardı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe genelindeki fındık bahçelerinde yürütülen sürvey (alan tarama) çalışmalarında bir artış belirlendi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, bölge fındığına büyük tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunda ciddi bir yükseliş tespit edildi.

Yapılan saha incelemelerinde, özellikle meskenlere ve kapalı alanlara yakın olan üretim sahalarında zararlı yoğunluğunun çok daha yüksek olduğu belirlendi. Öte yandan, artan sıcaklığa eşlik eden yüksek nem oranının, fındıkta kalitenin düşmesine neden olan külleme hastalığının yayılma hızını da artırdığı gözlendi.

Çiftçilere SMS ile "Gecikmeyin" uyarısı

Tehlikenin büyümesi üzerine harekete geçen teknik ekipler, üreticileri bilgilendirmek ve erken önlem alınmasını sağlamak amacıyla mahalle muhtarlarına ve çiftçilere toplu kısa mesaj (SMS) gönderdi. Gönderilen uyarılarda, ev avlularında bulunan meyveli-meyvesiz ağaçlar ile fındık bahçelerinde kahverengi kokarca yoğunluğunun arttığına dikkat çekilerek, kimyasal ve kültürel mücadelede geç kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kahverengi kokarca ve külleme hastalığının fındıkta rekolte ve kalite kaybına yol açabileceğini hatırlatarak, doğru ilaçlama ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin vakit kaybetmeden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurması gerektiğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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