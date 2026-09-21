Haberler

Eskişehir'de yırtılan dev Eskişehirspor bayrağı değiştirilmedi, tepki çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de yırtılan dev Eskişehirspor bayrağı değiştirilmedi, tepki çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki bina arasına asılan dev Eskişehirspor bayrağı zamanla yırtılıp parçalandı. Bayrağın değiştirilmemesi tepki çekti; çevre sakinleri ilgili kurumlardan çözüm istiyor.

Eskişehir'de iki bina arasına asılan ve yırtılıp parçalanan dev Eskişehirspor bayrağının değiştirilmemesi tepki çekti.

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak üzerinde 2 binanın arasına asılan dev bir Eskişehirspor bayrağı bulunuyor. Sokakta güzel bir görüntü oluşturan bayrak, zaman içerisinde yırtılıp parçalandı. Yıpranan bayrağın değiştirilmemesi ise görenlerin tepkisine sebep oldu. Çevre sakinleri, ilgili kurumların konuyla ilgili çalışma yapmalarını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Yaya geçidi kullanmanın bedeli ağır oldu!
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
İzmir, AK Parti'ye mi geçiyor? Aldığı son kulisi canlı yayında açıkladı

Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Almanya'da sandık şoku! Aşırı sağcı AfD bir eyaleti daha kazandı, Merz'in partisi baraj altında kaldı

Aşırı sağ bir eyaleti daha aldı! Merz'in partisi baraj altında
Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan kalabalığı görünce talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor