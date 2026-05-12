Haberler

Eskipazar'da dolu ve sağanak etkili oldu, dere taştı

Eskipazar'da dolu ve sağanak etkili oldu, dere taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, dere taşkınlarına ve tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu. Ekipler durumu yakından takip ediyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından dere taşarken, ekili araziler gölete döndü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu da etkili oldu. Sürücüler araçlarını yol kenrarına çekerek dolu yağışının geçmesini bekledi.

Eskipazar ilçesine bağlı Çandırlar köyü mevkisinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Taşkın nedeniyle yolun bazı bölümleri suyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından çevredeki tarım arazileri su altında kalırken, ekili alanlar adeta gölete döndü.

Bölgede olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi