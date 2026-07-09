Haberler

İspir'de ayı ve domuz sürüleri dut bahçelerini talan etti

İspir'de ayı ve domuz sürüleri dut bahçelerini talan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesi Bademli köyünde yiyecek bulmakta zorlanan ayı ve yaban domuzları, meyve bahçelerine girerek ağaçlara zarar verdi. Üreticiler ve muhtar, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Erzurum'un İspir ilçesi Bademli köyünde aç kalan ayı ve yaban domuzları meyve bahçelerine dadandı. Hasat dönemindeki dut ağaçlarına tırmanan ayıların bahçelere verdiği zarar güvenlik kameralarına yansıdı.

İspir ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının bahçelere dadanması, geçimini meyve üreticiliğinden sağlayan Bademli köyü sakinlerini canından bezdirdi. Dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan ayı ve yaban domuzu sürüleri, meyve bahçelerine girerek ağaçları tahrip etti.

Bahçesine kurduğu güvenlik kamerasıyla ayıların dut ağaçlarına tırmandığı anları kaydeden üretici Adnan Çelik, "Bu ve buna benzer birçok görüntü elimizde mevcut. Yerleşim yerlerimize çok yakın noktalarda her gün bu hayvanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Zaman zaman insanların üzerine doğru koşuyorlar. Can güvenliğimiz tehlikede" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"Bahçelere inmeye korkuyoruz"

Dut hasadının başladığı köyde büyük bir endişe yaşandığını dile getiren Bademli Mahallesi Muhtarı Ziyaattin Çelik ise, yaban hayvanlarından dolayı bağ ve bahçelere gitmeye korktuklarını söyledi. Çelik, "Köyümüzde dut hasadı başladı ancak yaban hayvanları yüzünden bahçelere inmeye korkuyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız ve ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Ayılar koskoca dut ağaçlarının üstüne çıkıyor, dalları kırıp ağaçlara büyük zarar veriyorlar. Devlet yetkililerimizden bu konuda acil önlem alınmasını talep ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü

Trump'ı küplere bindirecek görüntü
Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası