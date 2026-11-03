Erzincan'da üreticiler bal kabağı yetiştiriciliğinde ekimden hasada mesai harcıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'da üreticiler, sonbahar aylarının öne çıkan ürünlerinden bal kabağının yetiştiriciliğini sürdürüyor.

Ekimden hasada bal kabağı mesaisi

Sıcak iklim koşullarını seven bal kabağında üretim süreci, tohumların toprakla buluşmasıyla başlıyor.

Bitkinin gelişim döneminde sulama, yabancı ot mücadelesi ve bitki bakımı yapılırken hastalık ve zararlılara karşı da kontroller gerçekleştiriliyor.

Tarlada gelişimini tamamlayan bal kabakları, olgunlaşma döneminin ardından hasat ediliyor. Hasat zamanının belirlenmesinde kabuğun sertleşmesi, renginin belirginleşmesi ve sap kısmındaki değişimler dikkate alınıyor.

Sofralarda farklı şekillerde değerlendiriliyor

Besin değeriyle de öne çıkan bal kabağı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda farklı şekillerde tüketiliyor.

Tatlı yapımında yaygın olarak kullanılan ürün, çorba, püre ve çeşitli yemeklerin yanı sıra çekirdekleriyle de değerlendiriliyor.

İçeriğinde beta-karoten, lif ve çeşitli vitaminler bulunan bal kabağı, mutfaklarda farklı tariflerde kullanılan tarımsal ürünler arasında yer alıyor.

Üretimden hasada kadar emek isteyen bal kabağı yetiştiriciliği, Erzincan'da sonbahar döneminin tarımsal faaliyetleri arasında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı