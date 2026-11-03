Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da üreticiler bal kabağı yetiştiriciliğinde ekimden hasada mesai harcıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da üreticiler bal kabağı yetiştiriciliğinde ekimden hasada mesai harcıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da üreticiler, sonbaharın öne çıkan ürünlerinden bal kabağının yetiştiriciliğini ekimden hasada kadar sürdürüyor. Olgunlaşma döneminin ardından hasat edilen bal kabağı, sonbahar ve kış aylarında tatlı, çorba, püre ve çeşitli yemeklerde tüketiliyor.

Erzincan'da üreticiler, sonbahar aylarının öne çıkan ürünlerinden bal kabağının yetiştiriciliğini sürdürüyor.

Ekimden hasada bal kabağı mesaisi

Sıcak iklim koşullarını seven bal kabağında üretim süreci, tohumların toprakla buluşmasıyla başlıyor.

Bitkinin gelişim döneminde sulama, yabancı ot mücadelesi ve bitki bakımı yapılırken hastalık ve zararlılara karşı da kontroller gerçekleştiriliyor.

Tarlada gelişimini tamamlayan bal kabakları, olgunlaşma döneminin ardından hasat ediliyor. Hasat zamanının belirlenmesinde kabuğun sertleşmesi, renginin belirginleşmesi ve sap kısmındaki değişimler dikkate alınıyor.

Sofralarda farklı şekillerde değerlendiriliyor

Besin değeriyle de öne çıkan bal kabağı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda farklı şekillerde tüketiliyor.

Tatlı yapımında yaygın olarak kullanılan ürün, çorba, püre ve çeşitli yemeklerin yanı sıra çekirdekleriyle de değerlendiriliyor.

İçeriğinde beta-karoten, lif ve çeşitli vitaminler bulunan bal kabağı, mutfaklarda farklı tariflerde kullanılan tarımsal ürünler arasında yer alıyor.

Üretimden hasada kadar emek isteyen bal kabağı yetiştiriciliği, Erzincan'da sonbahar döneminin tarımsal faaliyetleri arasında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
SPK’nın eski Başkan Vekili Usca’ya gözaltı kararı! BDDK ve Tera’dan da isimler var

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı, dayısı gözaltına alındı

Melek, evde otururken vuruldu! Gözaltına alınanlar en yakınları

Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü rapçi hayranlarını üzdü! Avukatı son durumunu açıkladı
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van'dan acı haber geldi! Bir asker şehit oldu
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak