Tescilli Işıl-24 kuru fasulyesinin üretimi sürüyor

Erzincan'ın tescilli kuru fasulye çeşidi Işıl-24'ün üretimi, kentteki üreticilerin tarlalarında devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Alper Koçaker, Karatuş köyünde kuru fasulye üretimi yapan Oğuz Gülaçtı'nın üretim sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tescillenen Işıl-24 kuru fasulyesinin üretim süreci hakkında üreticiden bilgi alındı.

Koçaker, Erzincan'da kuru fasulye üretiminin artırılması, üreticilerin karşılaştığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak yeni projenin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı