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KÖYDES Projeleri Erzincan'da değerlendirildi

KÖYDES Projeleri Erzincan'da değerlendirildi
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Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapılan KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı'nda, köylerin içme suyu, yol ve diğer altyapı yatırımları değerlendirildi. 2026 yılı yatırımları ele alınarak kırsal yaşam kalitesinin artırılması için kararlar alındı.

Erzincan'da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı ve komisyon üyesi kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen KÖYDES projeleri değerlendirilirken, 2026 yılında tamamlanan ve yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.

Komisyon üyeleri tarafından içme suyu, yol ve diğer altyapı yatırımlarına ilişkin çalışmalar görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerin ardından köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çeşitli kararlar kabul edildi.

Toplantıda, kırsal kesimde yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sürdürülen çalışmaların etkin şekilde devam ettirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda görüş birliğine varıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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