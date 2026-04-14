Fide üretiminde zirve Erzincan'ın

Fide üretiminde zirve Erzincan'ın
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte fide üretim tesislerini ziyaret etti. Vali Aydoğdu, tesisin tarımsal potansiyeli artırmak adına yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile birlikte ilde faaliyet gösteren fide üretim tesislerini ziyaret etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yıllık fide üretim kapasitesi bakımından en büyük tesislerinden biri olan işletmede incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu, Tesis Müdürü Refik Beşiktaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak adına son iki yılda hem özel sektör hem de kamu kurumları tarafından yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını ifade etti. Tesisin teknolojik altyapısını yerinde inceleyen Aydoğdu, 19 dekarlık sera alanında çok sayıda sebze fidesinin üretildiğini ve aynı zamanda sebze yetiştiriciliği yapıldığını belirtti.

2026 yılı itibarıyla tesiste 4 milyon adet sebze fidesi üretildiğini vurgulayan Aydoğdu, bu kapasiteyle tesisin Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıdığını kaydetti. Ayrıca tesiste günlük 25 kişinin istihdam edildiğini de dile getirdi.

Toprağa değer katan her bir fidenin geleceğin teminatı olduğunu belirten Vali Aydoğdu, Erzincan'ı bölgenin tarım ve sera üssü haline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek işletme sahibi ve çalışanlara teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
