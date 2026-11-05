Erzincan Çayırlı'da güzlük hububat ekimleri ziraat mühendisleri kontrolünde başladı

Erzincan Çayırlı'da güzlük hububat ekimleri ziraat mühendisleri kontrolünde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yeni üretim sezonu için güzlük hububat ekim çalışmaları başlatıldı. Bu ekimlerle doğru ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sezon hazırlıklarının tamamlanması hedefleniyor.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yeni üretim sezonu kapsamında güzlük hububat ekim çalışmalarına başlandı.
Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Erzincan'da, çiftçiler yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ziraat mühendislerinin kontrolünde tarlalarında güzlük hububat ekimleri gerçekleştiriliyor.
Yürütülen çalışmalarla hububat üretiminde doğru ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretim sezonuna yönelik hazırlıkların tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı