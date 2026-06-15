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Komşu iki il zirvede birleşti, en yüksek yere Türk bayrağı dikti

Komşu iki il zirvede birleşti, en yüksek yere Türk bayrağı dikti
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Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü ve Malatya Mebakub üyeleri, iki şehir arasındaki dostluğu pekiştirmek için 2 bin 550 rakımlı Beydağı'nın zirvesine ortak tırmanış düzenledi. Zorlu 6 saatlik yürüyüşün ardından zirvede Türk bayrağı açan ekipler, dayanışma mesajı verdi.

Elazığ ve Malatyalı dağcılar 2 bin 550 rakımlı Beydağı'nın zirvesine ortak tırmanış gerçekleştirerek dostluk ve dayanışma mesajı verdi.

Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü ve Malatya Mebakub üyeleri, iki şehir arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla ortaklaşa düzenlenen "Beydağı Zirve Faaliyeti" kapsamında bir araya geldi. İki komşu şehrin sporcuları, dostluk ve dayanışma mesajı vermek amacıyla Beydağı'nın zirvesine ortak tırmanış gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan tırmanışta dağcılar, yer yer dik eğimlerin ve zorlu geçişlerin bulunduğu zorlu bir rotayı takip etti. Yaklaşık 6 saat süren zorlu yürüyüşün ardından sporcular, 2 bin 550 rakımlı Beydağı Zirvesi'ne ulaşmayı başardı. Zirveye ulaşan ekipler, burada Türk bayrağı açarak başarılarını kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcular, iki şehir arasındaki dostluk bağlarını bu anlamlı tırmanışla daha da güçlendirdiklerini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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