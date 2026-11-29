Elazığ Sivrice'de 8 zeytin ağacından 250 kilogram zeytin hasat edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde Erhan İnan'ın Muğla'dan getirip bahçesine ektiği 8 zeytin ağacında hasat sürüyor. Ağaçlardan 250 kilogram zeytin elde eden İnan, zeytin ağacı sayısını artırmayı hedefliyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, alternatif ürün olarak ekilen zeytinde hasat devam ediyor.
Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde tarımcılık yapan Erhan İnan, geçtiğimiz yıllarda gittiği Muğla'dan zeytin ağacı alarak memleketine getirdi. Köyde yaşayan vatandaşların 'zeytin burada yetişmez' laflarına aldırış etmeyen İnan, beraberinde getirdiği 8 ağacı bahçesinde ekti. Sabahın erken saatlerinde zeytin tarlasına giren çiftçi, ağaçların altına serdiği naylon ve sırıkla silkme yöntemiyle hasada ulaşan zeytinleri topluyor. 8 ağaçta 250 kilogram zeytin alan İnan, alternatif ürün olarak ektiği zeytin ağaçlarının sayısını arttırmayı hedefliyor.