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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, alternatif ürün olarak ekilen zeytinde hasat devam ediyor.

Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde tarımcılık yapan Erhan İnan, geçtiğimiz yıllarda gittiği Muğla'dan zeytin ağacı alarak memleketine getirdi. Köyde yaşayan vatandaşların 'zeytin burada yetişmez' laflarına aldırış etmeyen İnan, beraberinde getirdiği 8 ağacı bahçesinde ekti. Sabahın erken saatlerinde zeytin tarlasına giren çiftçi, ağaçların altına serdiği naylon ve sırıkla silkme yöntemiyle hasada ulaşan zeytinleri topluyor. 8 ağaçta 250 kilogram zeytin alan İnan, alternatif ürün olarak ektiği zeytin ağaçlarının sayısını arttırmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı