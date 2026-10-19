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Elazığ'da sel, Yünlüce'de 300 dönümlük silajlık mısır tarlasını su altında bıraktı

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Elazığ'da sel, Yünlüce'de 300 dönümlük silajlık mısır tarlasını su altında bıraktı
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Elazığ'ın Yünlüce köyünde geçtiğimiz günlerde etkili olan sel, dere yatağı kenarına ekilen 300 dönümlük silajlık mısır tarlasını su altında bıraktı. Hasat yapamayan çiftçi, tarladaki çamur ve su nedeniyle yaklaşık 5 milyon zarar ettiğini ifade etti.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağıştan dolayı oluşan sel, 300 dönümlük mısır tarlasını su altında bıraktı.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış etkili olmuş, birçok noktada sel ve su baskınları yaşanmıştı. Bunlardan etkilenenlerin arasında Yünlüce köyde yer aldı. Dere yatağının kenarında 300 dönüme ekilen silajlık mısır, su altında kaldı. Sulardan dolayı tarlada oluşan çamur nedeniyle, ekilen mısırların hasadı ise yapılamadı. Hayvanlar için ekilen silajlık mısırın hasadını yapamayan çiftçi, sel sularından dolayı yaklaşık 5 milyon zarar ettiğini ifade etti.

Elazığ'ın Yünlüce köyünde yaşadığını aktaran Hatim Yıldırım, "Şuan da bizim 300 dönüme yakın mısırımız var. Onlar da suyun altında kaldı. Hayvanlarımıza yetiştiremiyoruz. Selden dolayı dere yatağından taşan su, bizim arazimize geldi. Mısırımızın hasadını hiçbir şekilde yapamıyoruz. Tarlamıza su girdiği için hiçbir şekilde giremiyoruz. Tarlalarımızın içerisi su dolu. Çamur olduğu için kuruması zor. Hasat dönemimiz geçiyor. Zararımızı hesaplarsak, 4-5 milyondan fazla zararımız var. Yardım bekliyorum. Tarlamıza şuan hiçbir şekilde giremiyoruz. Mallarımız hep suyun içerisinde kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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