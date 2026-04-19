Elazığ'da meyve bahçelerinde entegre mücadele çalışması

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, meyve üretiminde verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik, entegre mücadele çalışması yapıldı.

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından meyve üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ekipleri tarafından yürütülen entegre mücadele çalışmaları kapsamında elma, şeftali ve kayısı üretimi yapılan bahçeler ziyaret edildi. Gerçekleştirilen saha incelemelerinde üreticilerle birebir görüşmeler yapılarak, hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru ve etkili uygulama yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca üretim sezonuna ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak üreticilerin talepleri ve karşılaştıkları sorunlar yerinde ele alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı