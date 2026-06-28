Haberler

Yağışlar arpayı etkiledi: Rekoltede düşüş bekleniyor

Yağışlar arpayı etkiledi: Rekoltede düşüş bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın tarım arazilerinde yılın ilk arpa hasadı başladı. Çiftçiler, aşırı yağışlar nedeniyle tarlalarda çıkan otların rekolteyi düşürdüğünü belirtti.

Elazığ'ın tarım arazilerinde yılın ilk arpa hasadı başladı. Bu yıl yüksek rekolte bekleyen çiftçiler, yağışlarla birlikte tarım arazilerinde çıkan otlardan dolayı istenen rekolteyi yakalayamadı.

Elazığ'da hasat zamanın gelmesiyle birlikte biçer döverler tarlalara girmeye başladı. Bu çerçevede merkeze bağlı Sedeftepe köyünde bulunan güney cepheli 400 dönümlük alanda arpa hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren çiftçiler, akşama kadar bir yıllık emeklerini almak için yoğun mesai harcıyor. Bu sene etkili olan yağışlar sonrası verimin yüksek olmasını bekleyen çiftçiler, ekili alanlarda çıkan otların yoğun olmasından dolayı rekoltede kayıp yaşadıklarını belirtti.

Yılın ilk arpa hasadının başladığını aktaran Ahmet Gündüz, "Aşırı yağışlardan dolayı verimde düşüklük var. Geçen seneye oranla rekolteyi daha fazla bekliyorduk fakat geçen seneyi tutmadı. Benim yaklaşık 400 dönüm arazim var. 2 gündür arpanın hasadına başladım. Aşağı alan iyiydi fakat üst tarafta bulunan alanda otlardan dolayı sıkıntımız var. Burada zaten kuru tarım yapıyoruz. Sulu tarım yapamıyoruz. Sabah saat 05.00'da kalkıyoruz. Akşam 21.00'a kadar hasat yapıyoruz. Hasadı iyi bekliyorduk fakat yonca denen yaban otu, bütün planlarımızı alt üst etti. Fazla yağmur da ekinlere yaramadı. Geçen seneki rekolteyi yakalarsak bizden iyisi yok" dedi.

Arazilerinin güney cephede olmasından dolayı Elazığ'da ilk hasadı kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten Hakkı Arslan, "Bu da bizlere çok güzel bir mutluluk veriyor. Elazığ'daki ilk hasadı güney cepheli arazilerimizden gerçekleştiriyoruz. Bu seneki yağan yağışların aşırı olması nedeniyle arazilerimizden beklenen rekolte istenilen verime ulaşamadı. Sabah gün aydınlandığında biçerleri çalıştırarak hasada başlıyoruz. Gün batımına kadar biçerler çalışarak hasada devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu! Dev maçlar oynanacak