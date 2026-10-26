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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 42 dönüm pamuk tarlasında hasat kontrolü yaptı

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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 42 dönüm pamuk tarlasında hasat kontrolü yaptı
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Işıklı Mahallesi'nde 42 dönümlük pamuk tarlasında hasat kontrolü yaptı; 26 Ekim'de ürünün hasat dönemi durumu incelendi. Kontrolün ardından kahvehane buluşmasında pamuk üretimi, hasat süreci ve üreticilerin karşılaştığı hususlar görüşüldü.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Işıklı Mahallesi'nde pamuk üretim alanlarına yönelik hasat kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Bir üreticiye ait 42 dönümlük pamuk ekili arazide gerçekleştirilen saha incelemesinde, ürünün hasat dönemindeki durumu yerinde değerlendirilerek hasat sürecine ilişkin kontroller yapıldı. 11 Mayıs tarihinde ekimi gerçekleştirilen pamuk alanında, 26 Ekim tarihinde incelemelerde bulunuldu.

Hasat kontrolünün ardından, Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kahvehane buluşmasında İlçe Müdürü Mehmet Esen, Mahalle Muhtarı Işık Aydınlı, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özkara ile bir araya geldi.

Buluşmada, pamuk üretiminin mevcut durumu, hasat süreci ve üreticilerin karşılaştığı hususlar üzerine değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tarımsal üretim alanlarında yürütülen saha çalışmalarının yanı sıra üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek ilçenin tarımsal faaliyetlerinin yerinde takip edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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