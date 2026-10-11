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Düzce Kaynaşlı'da Muratbey'de kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması başlatıldı

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Düzce Kaynaşlı'da Muratbey'de kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması başlatıldı
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Düzce Kaynaşlı'da tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlama başlatıldı. Muratbey köyünde, muhtarlık öncülüğünde ve Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takibinde yapılan ilaçlamayla kokarcanın kışlak alanlarda barınmasının önlenmesi hedefleniyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Kaynaşlı ilçesinde tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Muratbey köyünde, zararlının kış dönemini geçirmek için barınabileceği alanlara yönelik kışlak ilaçlama uygulaması gerçekleştirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ilçeye ulaştırılan ilaçlar, Muratbey Köyü Muhtarlığı tarafından teslim alındı. Köy muhtarlığının öncülüğünde ve Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibinde, köydeki yapılarda ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Kahverengi kokarcanın kışlak alanlarda barınmasını önlemeyi ve zararlının popülasyonunu kontrol altına almayı hedefleyen çalışmalarla, tarımsal üretimin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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