Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak ve Küpler köyleri arasındaki bağlantı yolunda kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de köy yollarında alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak ve Küpler köylerini birbirine bağlayan yolda kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Yapılan açıklamada, köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı