Haberler

Düzce'de ıhlamur hasadı başladı

Düzce'de ıhlamur hasadı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Merkez'e bağlı Güven Köyü'nde doğal ıhlamur hasadı yapıldı. Vali yardımcısı ve tarım müdürünün katıldığı etkinlikte, kaliteli ıhlamur için doğru hasat zamanı ve kurutma yöntemleri vurgulandı.

Düzce Merkez'e bağlı Güven Köyü'nde doğal floranın önemli ürünlerinden biri olan ıhlamurun hasadı gerçekleştirildi. Köy halkının katılımıyla yapılan hasat programına Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve teknik personel de katılarak üreticilerle birlikte hasat yaptı.

Batı Karadeniz'in zengin bitki örtüsüne sahip illerinden biri olan Düzce, doğal olarak yetişen ıhlamur varlığıyla öne çıkıyor. Özellikle kuzeye bakan ormanlık yamaçlar ile Akçakoca, Yığılca ve çevresindeki ormanlık alanlarda geniş ıhlamur popülasyonları bulunuyor. Bölgede yetişen ıhlamur; yoğun aroması, kendine özgü kokusu ve yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan ıhlamur, çay olarak tüketilmesinin yanı sıra arıcılık faaliyetlerine sağladığı katkı ve kırsal ekonomiye sunduğu katma değerle de önem taşıyor. Bölgede hasat dönemi, coğrafi yapı ve rakıma bağlı olarak 2 ila 3 haftalık süreçte tamamlanırken, en kaliteli ürünün çiçeklerin açmaya başladığı ilk 3-4 günlük dönemde toplandığı belirtiliyor. Uzmanlar, çiçeklerin yaklaşık üçte ikisi açmış, kalan kısmı ise tomurcuk halindeyken yapılan hasadın ürün kalitesini artırdığını ifade ediyor. Yetkililer, hasat edilen ıhlamurun kalitesinin korunması için doğrudan güneş ışığı almayan, gölge, temiz ve hava sirkülasyonunun bulunduğu alanlarda kurutulması gerektiğini vurguladı.

Düzce'nin nemli iklimi nedeniyle kurutma sürecinde oluşabilecek küflenme riskine karşı da üreticilerin dikkatli olması istendi. Hasat programında konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce'nin iklimi, orman varlığı ve doğal bitki çeşitliliğiyle önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ihlamur bu potansiyelin önemli ürünlerinden biridir. Doğru zamanda yapılan hasat hem ürün kalitesini artırıyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. Üreticilerimizin emeğiyle toplanan Düzce ıhlamurunun katma değerinin artırılması ve tanıtılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğal ürünlerin korunması, sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Dekoltesine bir bakan bir daha baktı
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı

Dünyayı tedirgin eden iddia! İsrail planın detaylarını paylaştı
CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi

CHP'de gece yarısı İmamoğlu gerginliği! Onlarca polis binaya girdi
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı

Sabah uyandıklarında tapuları gitmişti! Mahkemeden kritik karar
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı