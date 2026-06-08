Kırklartepe Barajı sulama inşaatında incelemeler yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt'un önemli sulama yatırımlarından Kırklartepe Barajı sahasında incelemelerde bulundu.

Kırklartepe Barajı sulama inşaatı şantiyesini ziyaret eden Kişi, projede gelinen aşamaya ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyarette, sulama altyapısına yönelik imalatlar, sahadaki son durum ve yatırımın ilerleyişi değerlendirildi.

Bayburt'ta tarımsal üretime katkı sağlaması beklenen proje kapsamında bölgedeki tarım arazilerinin suyla buluşturulması ve modern sulama altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Kişi, Kırklartepe Barajı'ndaki programının ardından Demirözü Barajı sulama sahasına geçti. Burada 2026 yılı sulama sezonu öncesi hazırlıkları yerinde değerlendiren Kişi, teknik ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelere, DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Faruk Bilici ile mühendis personel katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı