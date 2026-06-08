Haberler

Kırklartepe Barajı sulama inşaatında incelemeler yapıldı

Kırklartepe Barajı sulama inşaatında incelemeler yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt'taki Kırklartepe Barajı sulama projesinde incelemeler yaparak, tarımsal üretimi artırmayı hedefleyen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt'un önemli sulama yatırımlarından Kırklartepe Barajı sahasında incelemelerde bulundu.

Kırklartepe Barajı sulama inşaatı şantiyesini ziyaret eden Kişi, projede gelinen aşamaya ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyarette, sulama altyapısına yönelik imalatlar, sahadaki son durum ve yatırımın ilerleyişi değerlendirildi.

Bayburt'ta tarımsal üretime katkı sağlaması beklenen proje kapsamında bölgedeki tarım arazilerinin suyla buluşturulması ve modern sulama altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Kişi, Kırklartepe Barajı'ndaki programının ardından Demirözü Barajı sulama sahasına geçti. Burada 2026 yılı sulama sezonu öncesi hazırlıkları yerinde değerlendiren Kişi, teknik ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelere, DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Faruk Bilici ile mühendis personel katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Kılıçdaroğlu grup toplantısını nasıl başlatacak?

Kılıçdaroğlu grup toplantısını nasıl başlatacak?

İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı

Ne kucağındakinden ne de karnındakinden utanmadı

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme: 3 işçi yaralandı
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi