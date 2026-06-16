Haberler

DSİ bölge müdürü Kotan, Ardahan'da çalışmaları yerinde inceledi

DSİ bölge müdürü Kotan, Ardahan'da çalışmaları yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Serdar Kotan, Ardahan genelindeki yatırım ve altyapı çalışmalarını saha incelemeleriyle değerlendirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Serdar Kotan, il genelinde devam eden yatırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sahada yürütülen çalışmaları tek tek değerlendiren Bölge Müdürü, projelerin son durumu hakkında teknik ekiplerle görüş alışverişinde bulundu.

İncelemeler kapsamında, Ardahan Üniversitesi kampüs alanında devam eden toplu makinalı çalışma sahası ile 243. Şube Müdürlüğü kampüs alanında sürdürülen düzenleme çalışmalarında gelinen son durum değerlendirildi.

Saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında teknik personelden detaylı bilgi alan Kotan, çalışmaların planlanan program doğrultusunda, kalite ve iş güvenliği standartlarına uygun şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti

Antrenmana damga vuran görüntü!
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı
Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken koca yılanı koluna doladı

Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken o koluna doladı
Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu

6 gündür aranıyordu! 17 yaşındaki çobandan kahreden haber
Sokak sokak aradıkları çocuk, otomobilin bagajından çıktı

Sokak sokak aradılar, arabanın bagajını açınca şoke oldular
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır salvo! İlk kez bu kadar sert
İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi

İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi