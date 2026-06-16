DSİ bölge müdürü Kotan, Ardahan'da çalışmaları yerinde inceledi
Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Serdar Kotan, Ardahan genelindeki yatırım ve altyapı çalışmalarını saha incelemeleriyle değerlendirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Serdar Kotan, il genelinde devam eden yatırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sahada yürütülen çalışmaları tek tek değerlendiren Bölge Müdürü, projelerin son durumu hakkında teknik ekiplerle görüş alışverişinde bulundu.
İncelemeler kapsamında, Ardahan Üniversitesi kampüs alanında devam eden toplu makinalı çalışma sahası ile 243. Şube Müdürlüğü kampüs alanında sürdürülen düzenleme çalışmalarında gelinen son durum değerlendirildi.
Saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında teknik personelden detaylı bilgi alan Kotan, çalışmaların planlanan program doğrultusunda, kalite ve iş güvenliği standartlarına uygun şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. - ARDAHAN