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Dövmekaya Göleti Sulama Projesi'nde boru imalatı tamamlandı

Dövmekaya Göleti Sulama Projesi'nde boru imalatı tamamlandı
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Bayburt'ta Dövmekaya Göleti için 8 bin 150 metre PE100 boru ve 75 sanat yapısından oluşan sulama ağı tamamlandı. Bu altyapı sayesinde 1.260 dekar tarım arazisi sulanacak.

Bayburt'ta yapımı tamamlanan Dövmekaya Göleti'nin tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik yürütülen sulama çalışmaları kapsamında 8 bin 150 metre PE100 boru ile 75 sanat yapısının imalatı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan sulama altyapısı, gölette depolanan suyun tarım arazilerine kontrollü şekilde ulaştırılmasına imkan sağlayacak.

Toplam 8 bin 150 metre PE100 boru ve 75 sanat yapısından oluşan sulama ağıyla, Dövmekaya Göleti'nde depolanan su 1 bin 260 dekar zirai tarım arazisinde kullanılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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