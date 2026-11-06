Diyarbakır Çüngüş'te nar hasadı başladı, üretim fazlası nar ekşisine dönüşüyor

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Akdeniz ikliminin yaşandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde nar ekşisi yapımına başlandı.

Yetiştirdiği Akdeniz iklimine özgü meyvelerle ve eşsiz manzarası ile tanınan Geçit Mahallesi'nde nar hasadına başlandı. Hasat edilen narlar komşu ilçelere ve illere pazarlama için gönderiliyor. Üretim fazlası ürünler ise çeşitli aşamalardan geçirilerek nar ekşisine dönüştürülüyor. Üretilen nar ekşileri sofralarda salatalara ve yemeklere lezzet katıyor.

Geçit Mahallesi'nde mandalina, portakal, hurma, kivi gibi Akdeniz iklimine özgü meyveler de yetiştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı