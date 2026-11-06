Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Çüngüş'te nar hasadı başladı, üretim fazlası nar ekşisine dönüşüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çüngüş'te nar hasadı başladı, üretim fazlası nar ekşisine dönüşüyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde nar hasadı başladı; hasat edilen narlar komşu ilçe ve illere pazarlanıyor. Üretim fazlası ürünler çeşitli aşamalardan geçirilerek nar ekşisine dönüştürülüyor ve sofralarda salata ile yemeklere lezzet katıyor.

Akdeniz ikliminin yaşandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde nar ekşisi yapımına başlandı.

Yetiştirdiği Akdeniz iklimine özgü meyvelerle ve eşsiz manzarası ile tanınan Geçit Mahallesi'nde nar hasadına başlandı. Hasat edilen narlar komşu ilçelere ve illere pazarlama için gönderiliyor. Üretim fazlası ürünler ise çeşitli aşamalardan geçirilerek nar ekşisine dönüştürülüyor. Üretilen nar ekşileri sofralarda salatalara ve yemeklere lezzet katıyor.

Geçit Mahallesi'nde mandalina, portakal, hurma, kivi gibi Akdeniz iklimine özgü meyveler de yetiştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı14

Göreve gelir gelmez Fenerbahçe'de olay ayrılık
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar 27

Sevk yazısında dikkat çeken detay! Sadece 1 gün önce…
Milan, Avrupa'da yokları oynuyor

Bir zamanlar önüne geleni yenen takım, Avrupa'da yine rezil oldu
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e adli kontrol

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı'na adli kontrol
Hastanede akılalmaz olay! 70 personel birden acile koştu

Neyse ki hastanedeydiler! 70 personel birden rahatsızlandı
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı

Tüm hesaplar gece yarısı sil baştan değişti