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Diyarbakır Çüngüş'te Atalar domatesi hasadı başladı, fiyatı 20-30 lira

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Diyarbakır Çüngüş'te Atalar domatesi hasadı başladı, fiyatı 20-30 lira
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Atalar Mahallesi'nde ata tohumu domates hasadı başladı. Organik domatesler, başta Çermik ve Çüngüş olmak üzere çevre ilçe ve illerdeki pazarlarda 20-30 lira aralığında alıcı buluyor; kış hazırlığı yapanların tercihi oluyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Atalar Mahallesi'nde ata tohumu domates hasadı başladı.

Kaliteli, organik sebze ve meyve üretimi ile tanınan Atalar Mahallesi'nde engebeli arazide yetiştirilen domatesler, kovalar ve sandıklara doldurularak merkeplere yüklenip mahalle meydanında toplanıyor. Meydanda toplanan sebze ve meyveler, burada pikaplara yüklenip başta Çermik ve Çüngüş olmak üzer çevre ilçe ve illerdeki pazarlarda satılıyor. Atalar domatesini diğer domateslerden ayıran özellik, organik ata tohumu olması. Görüntüsü, lezzeti ve aroması ile çok farklı olan Atalar domatesi, özellikle kış mevsimi hazırlıkları yapan vatandaşlar tarafından çok tercih ediliyor. Organik ata tohumu domateslere ek olarak mahallede yetiştirilen meyveler de vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Atalar domatesi pazarlarda 20-30 lira aralığında alıcı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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