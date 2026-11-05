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Diyarbakır Çermik'te kuruyemiş pazarı kış hazırlığında çevre illerden ilgi görüyor

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Diyarbakır Çermik'te kuruyemiş pazarı kış hazırlığında çevre illerden ilgi görüyor
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurulan kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları yoğunluk kazandı. Pestil, pekmez, cevizli sucuk ve bal gibi ürünlerin yanı sıra canlı tavuk ve hindi satılan pazara çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösteriliyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları yoğunluğu başladı.

Doğal ve organik ürünleri ile ünlü Çermik ilçesinde vatandaşlar kış mevsimi hazırlıklarına başladı. Pek çok ürünün satıldığı Çermik kuruyemiş pazarına çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösteriliyor. Pestil, pekmez, cevizli sucuk, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru dut, kayısı kurusu, bal, peynir, tereyağı gibi ürünlerin yanı sıra canlı olarak tavuk ve hindi gibi hayvanların satışları da yapılıyor. İlçede pazartesi ve cuma günleri kurulan pazarda üreticiler ürettikleri ürünleri aracısız direk tüketicilere satabilme imkanı bulabiliyor. Türkiye'nin en zengin minareli kaplıcalarına şifa bulmak amacıyla gelen ziyaretçiler, dönüş yolunda kuruyemiş pazarına da uğrayarak ihtiyaçlarını temin edebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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