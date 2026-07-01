Dinar'da Bağcılık Projesi başladı

Afyonkarahisar Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Bağcılık Projesi' çerçevesinde malzeme dağıtımına başladı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu'yu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada;

Kurum olarak bu sene 6'ncı projemiz olan Bağcılık Projemiz çerçevesinde daha önce müdürlüğümüze başvuru yapan ve uygun görülen üreticilerimize bağ fidanı, demir direkleri, telleri ve demir malzemesi teslim edildi. Projemizin hem kadim şehrimiz Dinar'ımıza hem de bölgemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı